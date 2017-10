Sicherheit für Senioren

Berlin: Haus am Myliusgarten |

Friedrichshagen. Am 20. Oktober 14 bis 16 Uhr lädt der Pflegestützpunkt Myliusgarten zum zweiten Thementag 2017 in den KiezKlub Vital, Myliusgarten 20, ein. Thema ist Seniorensicherheit. Dabei sollen Fragen wie „Welche Arten von Betrügereien gibt es an der Haustür bzw. am Telefon?“ und „Wie kann ich mich davor schützen?“ im Mittelpunkt stehen. Das Team für Seniorensicherheit der Berliner Polizei wird über Präventionsmaßnahmen informieren. Im Anschluss stehen Mitarbeiter des Pflegestützpunkts für individuelle Fragen zur Verfügung. Der Zugang ist barrierefrei. Informationen unter 25 92 82 45. sim