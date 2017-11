Grünes Band an Yachtclub

Friedrichshagen.

Der Yachtclub Berlin-Grünau, ansässig am Müggelseedamm 72, hat zum vierten Mal das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“ der Commerzbank verliehen bekommen. Zusammen mit dem Württembergischen Yacht-Club in Friedrichshafen steht er damit an der Spitze der deutschen Segelvereine, die diese Auszeichnung bisher erhielten. Damit verbunden ist eine Zuwendung von 5000 Euro. In der Begründung heißt es unter anderem, „dass der YCBG eine nach modernen leistungssportlichen Kriterien erstellte Leitlinie für die Kinder- und Jugendsportentwicklung verfolgt". Weitere Informationen unter www.ycbg.de