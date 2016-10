Kostenlose Yogastunden

Innerer Frieden führt zu äußerem Frieden

Das Sampoorna Yogazentrum in Berlin-Friedrichshagen bietet allen Interessierten die Möglichkeit, kostenlos Yoga zu erleben.



An vier Samstagen kann man sich kostenlos und unverbindlich von der

wohltuenden Wirkung des Yoga überzeugen.

In den jeweils 60 Minuten werden einfache Körper- und Atemübungen erprobt,

die keinerlei Vorkenntnisse erfordern.



Sanfte Yogaübungen stärken die Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke und erhöhen die Beweglichkeit. Sie lösen körperliche, geistige und emotionale Spannungen und erwecken Energiereserven. Da Yogaübungen immer in Verbindung mit tiefer Atmung und Konzentration praktiziert werden, helfen sie inneren Frieden zu entwickeln.



Da nur begrenzte Plätze vorhanden sind, wird um Anmeldung gebeten.



Peace-Yoga findet statt am:

19.11.2016 von 11:00 bis 12:00 Uhr

26.11.2016 von 11:00 bis 12:00 Uhr

03.12.2016 von 11:00 bis 12:00 Uhr

10.12.2016 von 11:00 bis 12:00 Uhr



Ansprechpartner: Matthias Werner