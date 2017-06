Panek-Doppelpack für den Sieg

Friedrichshagen. Letzten Sonntag zeigte das Kopiak-Team beim 4:1-Erfolg gegen den FC Liria ein starkes Auswärtsspiel. Nachdem Gezim Jahdauti (27.) die Gastgeber in Front gebracht hatte, war es Dawid Panek, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Dem FSV-Angreifer gelang ein Doppelpack (39. , 86.). Auch Torwart Eric Mencke wusste zu überzeugen. Der A-Jugendliche bewahrte Friedrichshagen mit einigen Glanzparaden vor weiteren Gegentoren.



Sonnabend steht das letzte Saisonspiel an. Los geht‘s um 14 Uhr am Fürstenwalder Damm gegen Hermsdorf II.

Gefällt mir