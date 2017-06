Sommercamps beim KSV Ajax Basketball in Friedrichshagen

In Zusammenarbeit mit dem KSV Ajax Abt. Basketball veranstalten wir auch in diesem Sommer wieder 2 Camps in Friedrichshagen.Camp 1 ist vom 24.07.2017 - 28.07.2017 täglich von 08.30 - 16.30 Uhr in der Sporthalle des Gerhart Hauptmann Gymnasium in der Rahnsdorfer Straße in Friedrichshagen. Das Camp ist eine Ferienfreizeit Basketball und richtet sich an Anfänger oder Fortgeschrittene. Wir machen kleine Spiele zur Ballgewöhnung und Bewegungsschulung. Spiel und Spaß steht im Vordergrund. Highlight ist immer der Besuch im Schwimmbad und die Wasserballonschlacht.Camp 2 findet vom 21.08.2017 - 25.08.2017 täglich von 08.30 - 16.30 Uhr in der Sporthalle des Gerhart Hauptmann Gymnasium in der Rahnsdorfer Straße in Friedrichshagen statt. Das Camp ist ein Basketball Trainingslager in dem Technikschulung und auch die taktische Ausbildung im Vordergrund stehen. Spiel und Spaß wird es dennoch auch dort geben.Für weitere Informationen schauen sie auf der Webseite:weitere Infos und Fragen gerne auch beiFlorian Pätzolt01714842295Mail: info_camps@web.de