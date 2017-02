Berlin: Post |

Friedrichshagen.

Die Postfiliale am Müggelseedamm 94 ist zu. Wie das Bezirksamt mitteilte, hat die Deutsche Post die Partnerfiliale am 30. Januar ohne Angabe von Gründen geschlossen. Kunden wird geraten, das Postbank-Finanzcenter in der Bölschestraße 69a am S-Bahnhof Friedrichshagen zu nutzen. Geöffnet ist dort Montag bis Freitag von 9.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 9 bis 12 Uhr.