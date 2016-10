Die eigenen vier Wände: Immobilienmesse öffnet ihre Pforten

Friedrichshain. Viele spielen mit dem Gedanken, in ein eigenes Heim zu ziehen. Auf dem Weg zum Traumhaus können Interessierte am 29. und 30. Oktober auf der Immobilienmesse „Häuserwelten & Energie“ mit Anbietern der Hausbaubranche ins Gespräch kommen.

Experten informieren

Weitere Informationen unter www.messe-hausbau.de

Von jeweils 11 bis 18 Uhr präsentieren Hausbaufirmen, Energiedienstleister, Verbraucherschützer, Hausplaner und Immobilienfinanzierer im Postbahnhof am Ostbahnhof die Vielfalt des Hausbaus.Auf zwei Etagen informieren 130 Vertreter der Hausbaubranche die Besucher unverbindlich über Haustypen, Baustoffe, Energieeffizienz, Verbraucherschutz und Baufinanzierungsfragen. Die Aussteller geben einen Einblick in Hausbaukonzepte, die vom klassischen Einfamilienhaus über die geräumige Doppelhaushälfte bis hin zur exklusiven Stadtvilla reichen. Immobilienfinanzierer informieren über aktuelle Konditionen zu Baukrediten, während Verbraucherschutzorganisationen wie der Bauherren-Schutzbund Tipps geben, worauf man rechtlich beim Bau eines eigenen Hauses achten muss.An beiden Messetagen gibt es wieder ein kostenfreies Vortragsprogramm, das Experten aus der Branche gestalten. Fachlich und neutral gehen die Referenten auf die unterschiedlichen Themen rund um den Hausbau ein.Die Messe „Häuserwelten & Energie" findet am Sonnabend, 29., und Sonntag, 30. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Postbahnhof am Ostbahnhof, Straße der Pariser Kommune 8, statt. Der Eintritt kostet zehn Euro inkl. Messekatalog, Kinder haben freien Eintritt.