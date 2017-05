Berlin: U-Bahnhof Weberwiese |

Friedrichshain. Ein Spaziergang zur Geschichte des Wohnens und der Wohnpolitik in Berlin führt am Sonntag, 21. Mai, durch die Karl-Marx-Allee. Unter dem Titel "Vom Zuckerbäckerstil zum funktionalen Bauen" geht es ebenso um die repräsentativen Arbeiterpaläste entlang dieser Straße wie um spätere Plattengebäude. Zusammen ergeben sie eine "gebaute Politik Ost" in unterschiedlichen Epochen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein Helle Panke und der Hermann-Henselmann-Stiftung statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am südwestlichen Ausgang des U-Bahnhofs Weberwiese. Der Teilnahmebeitrag beträgt 2,50 Euro. tf