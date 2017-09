Stralau und sein Ufer

Friedrichshain.

Der Bezirk stellt am Montag, 25. September, sein Entwicklungskonzept Rummelsburger See vor. Das passiert im Rahmen einer Bürgerbeteiligung ab 19 Uhr in der Thalia-Grundschule, Alt-Stralau 34. Mit dem Konzept soll auf unterschiedliche Nutzungsanforderungen auf der Stralauer Halbinsel eingegangen und Konflikte möglichst vermieden werden. Der Erhalt naturnaher Uferbereiche und und der Schutz biologischer Vielfalt sei dabei ein besonderes Anliegen des Bezirks, betont Umweltstadträtin Clara Herrmann (Bündnis 90/Grüne). Bei der Bürgerbeteiligung sind Interessierte aufgefordert, ihre Meinung zu äußeren und Vorschläge zu unterbreiten. Weitere Informationen und die Vorlagen finden sich unter http://asurl.de/13iu.