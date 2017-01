Strategie für Sitzbänke?

Friedrichshain-Kreuzberg.

Das Angebot an öffentlichen Sitzgelegenheiten im Bezirk sollte ausgebaut werden. Wie das passieren kann, dafür gibt es bisher aber noch keine Strategie. In den vergangenen Jahren hätten die Mittel in der Straßenunterhaltung nicht ausgereicht, um defekte oder aus anderen Gründen wegfallenden Bänke vollständig zu ersetzen, heißt es in einer Antwort des neuen Baustadtrats Florian Schmidt (Bündnis90/Grüne) auf Fragen der Bezirksverordneten Sevim Aydin (SPD). Man sei darum aber bemüht. Vorausgesetzt, das Geld ist vorhanden. Eine Bank kostet nach Angaben des Stadtrats etwa 5000 Euro.