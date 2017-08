Vollsperrung in der Rigaer Straße bis 2019

Berlin: Rigaer Straße 71-73 |

Friedrichshain.

Es gibt kein Durchkommen mehr in der Rigaer Straße. Seit dem 1. August ist sie für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zwischen Samariter- und Voigtstraße komplett gesperrt. Die dortigen Bauarbeiten sollen bis Februar 2019 andauern, teilte das Bezirksamt mit.

Die Straßenverkehrsbehörde hatte zuvor in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Straßen- und Grünflächenamt Alternativen geprüft und letztlich ausgeschlossen. Durch die Vollsperrung soll sich die Bauzeit um zwei bis drei Jahre verkürzen, da nun an gleich zwei Baustellen parallel gearbeitet werden kann, teilt das Amt mit.An der Rigaer Straße entstehen unter anderem 133 neue Mietwohnungen und Gewerberäume sowie eine Tiefgarage und ein Einkaufsmarkt.Die Vollsperrung bezieht sich auf einen Abschnitt von 79 Metern Länge. Der zuständige Bezirksstadtrat Andy Hehmke (SPD) begründete sie mit Sicherheitsbedenken. Eine Durchgangslösung in der Straßenmitte hätten sich Fußgänger mit den Baustellenfahrzeugen teilen müssen. „Fußgänger_innen hätten diese Baustraßen zweimal queren müssen, was eine erhebliche Gefahr insbesondere für Kinder dargestellt hätte", so Andy Hehmke.Autofahrer können den Bereich über die Samariter-, Schreiner- und Voigtstraße umfahren. Eine Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste ist gewährleistet.