Wie Sie Ihren Angestellten im Sommer Kühlung verschaffen können

Gesetzliche Vorschriften zum Thema „Temperatur am Arbeitsplatz“ gibt es schon eine Weile. Dies bezog sich lange jedoch eher auf Mindesttemperaturen und nicht auf klare Vorgaben zur maximalen Temperatur. Hier hat der Gesetzgeber nun seit 2011 nachgebessert und gibt klare Vorgaben und Empfehlungen. Schwierig ist hier allerdings immer noch, dass sich vieles nur auf geschlossene Räume und Bürotätigkeiten bezieht und Abhilfe schwierig ist, wenn die Arbeit unter freiem Himmel stattfindet.In Büros müssen zwar von Gesetzes wegen nicht unbedingt Klimaanlagen oder Ventilatoren verbaut werden, ab einer Temperatur von 26 Grad Celsius in den Arbeitsräumen muss der Arbeitgeber aber handeln. Als erstes wird hierfür die Installation, beziehungsweise die Verwendung von Jalousien, Gardinen und Markisen genannt. Auch Vordächer oder reflektierende, und sonnenschutzverglaste Fenster können hier bereits die Situation verbessern. Ebenfalls hilft eventuell die Bepflanzung von Bereichen, durch die das Sonnenlicht das Gebäude aufheizt.Arbeitgebern sei empfohlen, möglichst früh und vorsorgend Abhilfe zu schaffen, um ein freundliches Miteinander zu signalisieren. So können beispielsweise Fächer an die Mitarbeiter verschenkt werden, die ihnen die Hitze auch ausserhalb der Büroräume angenehmer machen. Wer dabei noch für die eigene Firma werben möchte, kann solche Fächer auch mit dem Firmenlogo bedrucken lassen, wie beispielsweise bei diesem Anbieter: www.maxilia.de/faecher-bedrucken-lassen Steigen die Temperaturen auf 30 Grad Celsius an, muss die Temperatur am Arbeitsplatz effektiv gesenkt werden. Gekühlte Getränke und gelockerte Kleidungsvorschriften werden hier sicher bereits von vielen Arbeitnehmern dankend entgegengenommen, in den allermeisten Fällen wird hier jedoch der Einsatz von Ventilatoren und Klimaanlagen notwendig sein. Manche Firmen arbeiten in solchen Zeiten auch gerne mit Gleitzeitangeboten, wo möglich. So können Mitarbeiter beispielsweise in den kühleren Morgenstunden arbeiten und bereits Feierabend machen, wenn sich die Räume zum Nachmittag hin weiter aufheizen.Steigen die Temperaturen in einer Arbeitsstätte auf über 35 Grad Celsius an, so sind die Räumlichkeiten nicht mehr als Arbeitsräume zu nutzen. Die Raumtemperatur muss also unter diesem Wert bleiben. Ebenfalls wie bei den vorhergegangenen Maßnahmen stellt sich hier allerdings die Frage, was praktisch für Mitarbeiter möglich ist, die im Freien arbeiten. Denn Mitarbeiter haben grundsätzlich auch das Recht die Arbeit niederzulegen, wenn zumutbare Arbeitsbedingungen nicht gewährleistet werden. Hier sollte jedoch erst in der Firma abgesprochen werden was passiert, denn wer einfach nach Hause geht, riskiert im Zweifelsfall eventuell seinen Arbeitsplatz.Wer sich intensiver mit dem Thema und seinen gesetzlichen Aspekten auseinander setzen möchte, findet unter anderem hier weitere Informationen: www.arbeitsschutzgesetz.org/arbstaettv/temperatur