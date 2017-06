Als Schüler ins Ausland

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der Verein AFS Interkulturelle Begegnungen infomiert am Donnerstag, 15. Juni, über das Thema Schüleraustausch im Ausland. Geklärt werden unter anderem Fragen, wann dafür der beste Zeitpunkt ist, welche Länder mitmachen, wie hoch die Kosten sind oder unter welchen Voraussetzungen Stipedien beantragt werden können. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler und Lehrer aller Schulformen sowie Eltern. Sie findet von 18.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule, Frankfurter Allee 37, Raum 1104 statt. Weitere Informationen unter: www.afs.de