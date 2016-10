Ein weiterer Filmpreis

Friedrichshain.

Das Filmprojekt "Die Turnhalle" hat am 9. Oktober beim Berliner Jugendfilm-Festival "Lichtspiele" einen zweiten Preis gewonnen. Bereits am 17. September war der von den beiden Flüchtlingskindern Sura (14) aus dem Irak und Abdullah (12) aus Syrien hergestellte Streifen beim internationalen Filmfest "Rec-for-Kids" mit einem silbernen Clip ausgezeichnet worden. Wie damals berichtet, dokumentierten die beiden Kinder das Leben in ihrer Flüchtlingsunterkunft, der Turnhalle an der Otto-Ostrowski-Straße. Der erneute Preis ist mit 100 Euro dotiert. Sie sollen für eine weitere Produktion mit den beiden jungen Filmemachern verwendet werden.