Berlin: Samariterkirche |

Friedrichshain. In der Samariterkirche, Am Samariterplatz, findet am Donnerstag, 4. Mai, ein Gesprächsabend zum Thema "Religionen – eine Provokation für die Gesellschaft und die Menschenrechte" statt. Mit dabei sind ein Rabbiner, ein Imam, eine Buddhistin, ein Sozialwissenschaftler sowie die Grüne-Bundestagskandidatin Canan Bayram. Moderiert wird die Veranstaltung von Pfarrer Rudi-Karl Pahnke. Beginn ist um 19 Uhr bei freiem Eintritt. tf