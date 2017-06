Gutscheinstelle geschlossen

Berlin: Rathaus Friedrichshain |

Der Bereich Gutschein der Tages- und Hortbetreuung im Rathaus Friedrichshain, Frankfurter Allee 35/37, bleibt in der Zeit vom 26. Juni bis 7. Juli geschlossen. Es finden keine Sprechstunden statt, und es wird darum gebeten, von telefonischen Nachfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen. Anträge können aber im Familienservicebüro abgegeben werden. Es befindet sich im Aufgang A in der vierten Etage, Raum 4101. Sprechzeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12, donnerstags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Außerdem können die Anträge in den Briefkasten der Tages- und Hortbetreuung eingeworfen werden (Aufgang A oder C, vierte Etage im Fahrstuhlbereich). Dort liegen auch entsprechende Anträge aus.