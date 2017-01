Jugendliche als Tester gesucht

Friedrichshain-Kreuzberg.

Im Rahmen der Kooperation zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und der Partnerstadt San Rafael del Sur in Nicaragua soll ein interaktives Spiel zum Thema Klimawandel entstehen. Es wird vor allem für Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren konzipiert, die auf diese Weise mehr über das Engagement des Bezirks und die Zusammenarbeit mit San Rafael del Sur erfahren sollen. Um die Idee möglichst passgenau für diese Zielgruppe zu gestalten, finden zwischen Ende Februar und Mai Testläufe statt. Dafür werden interessierte Schulklassen oder Jugendgruppen gesucht. Wer dabei mitmachen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an helena.jansen@ba-fk.berlin.de oder unter

902 98 47 68, beziehungsweise 902 98 41 82 zu melden.