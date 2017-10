Kleine Forscher ausgezeichnet

Friedrichshain.

20 Berliner Kitas und Grundschulen haben am 12. Oktober neu das Zertifikat "Haus der kleinen Forscher" erhalten. Als einzige Vertreterin aus dem Bezirk war darunter die Tagesstätte Junior 1 Grünbergerhof in der Grünberger Straße 26. Die Auszeichnung wird von der IHK an Einrichtungen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Integration der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in den Alltag der Kinder einsetzt. Bisher wurde sie 140 Mal vergeben. Für die Workshops im kommenden Jahr können sich interessierte Fach- und Lehrkräfte bereits jetzt unter www.ihk-berlin.de/hdkf anmelden.