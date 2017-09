Science Notes Berlin - MOBIL

Du bist viel unterwegs, kommst rum im Kiez und auf der ganzen Welt. Wir auch! Deswegen gibt es Stau und dicke Luft und so langsam wird es eng. Wie soll das weitergehen? Bleiben wir in Zukunft am besten alle zuhause? Das muss nicht sein, sagen herausragende Forscher. Sie entwickeln heute Lösungen für eine mobile Zukunft. Zeit ihnen zuzuhören! An einem Abend und in 5x15 Minuten: verständlich und anschaulich.Dazu gibt es Musik zum Abgehen von The Micronaut (3000 Grad):Eintritt ist wie immer frei!Einlass ab 19:30 UhrMit folgenden großartigen Gästen:Prof. Dr. Hartmut FrickeTU DresdenProf. Dr. Andreas KnieWZB / TU BerlinProf. Dr. Karsten LemmerDLR Institut für VerkehrssystemtechnikProf. Dr. Barbara LenzDLR Institut für Verkehrsforschung / HU BerlinProf. Dr. Michael SchreckenbergUniversität Duisburg-EssenMehr Infos zur Veranstaltung und zu den Sciences Notes gibt es auf der Science Notes Facebook-Seite und unter www.sciencenotes.de