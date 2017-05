Teddyklinik und Kinderfest

Berlin: Vivantes Klinikum im Friedrichshain |

Friedrichshain. Am Mittwoch, 31. Mai, öffnet das Vivantes Krankenhaus im Friedrichshain, Landsberger Allee 49, wieder seine sogenannte Teddyklinik. Zwischen 9.30 und 14.30 Uhr besuchen Kitagruppen und Schulklassen mit ihren Kuscheltieren und Puppen diese besondere Sprechstunde unter freiem Himmel und erhalten dort medizinischen Rat. Außerdem soll die Veranstaltung den Kindern mögliche Ängste vor Ärzten oder dem Krankenhaus nehmen. Parallel dazu wird an mehreren Stationen unter anderem über Unfallverhütung und Ernährung informiert. Und zwischen 10 und 11 Uhr gibt es eine Clown- und Tiershow. An die Teddyklinik schließt sich ab 15 Uhr ein Kinder- und Familienfest an. tf