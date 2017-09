Weitere Stolpersteine

Berlin: Platz der Vereinten Nationen |

Friedrichshain. Am Freitag, 8. September, verlegt der Künstler Gunter Demnig erneut Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus. Um 13 Uhr wird an der Nordwestseite des Platzes der Vereinten Nationen an Alice Berliner erinnert. Sie lebte dort im ehemaligen Haus Landsberger Straße 10. Am 1. März 1943 kam sie in das Vernichtungslager Auschwitz und wurde dort ermordet. Drei Stolpersteine werden ab 13.15 vor der Mollstraße 23 für Margot und Jakob Peretz sowie ihre Tochter Mary gesetzt. Die Familie wohnte seit 1937 in der damaligen Adresse Weinstraße 24. Sie wurde am 4. August 1943 nach Auschwitz deportiert. Margot und Mary Peretz starben wahrscheinlich gleich nach der Ankunft, Jakob Paretz am 2. Januar 1944. Die Tochter war zum Zeitpunkt ihres Todes sieben Jahre alt. tf