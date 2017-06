Zelten auf dem Forcki

Friedrichshain.

Der Abenteuerspielplatz Forcki am Forckenbeckplatz lädt Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren auch in diesem Jahr zum "Zelten in der Großstadt" ein. Das Zeltwochenende findet von Freitag, 14. Juli, ab 15 Uhr bis Sonntag, 16 Juli, 13 Uhr statt. Das Programm dreht sich um das Märchen "Benjamin Siebenblatt oder die Reise zu den Kontinenten". Dazu gibt es unter anderem eine Talentshow. Auch ein Filmprogramm sowie, bei entsprechender Witterung, Bademöglichkeiten sind vorgesehen. Der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro, Geschwisterkinder bezahlen zehn Euro. Mitzubringen sind Schlafsack, Decke und Kissen, Isomatte oder ähnliches, außerdem, wenn vorhanden, ein Zelt. Anmeldungen, einschließlich Einverständniserklärungen der Eltern bitte bis 12. Juli abgeben. An diesem Tag gibt es auch ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung auf dem Forcki-Gelände. Weitere Fragen und Hinweise werden unter453 05 66 90, E-Mail: spielplaetzchen@awo-spree-wuhle.de beantwortet. Weitere Infos auf der Website www.forcki.de