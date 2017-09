Friedrichshain.

Unbekannte Täter warfen am 30. August gegen 5.45 Uhr einen Ziegelstein in die Auslage eines Backshops an der Voigtstraße. Dabei wurde die Scheibe zerstört. An der Hauswand hinterließen sie Farbschmierereien mit politischem Inhalt. Deshalb ermittelt jetzt der Staatsschutz.