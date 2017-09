Autoknacker geschnappt

Friedrichshain.

Alarmierte Polizisten konnten am 21. Sptember einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in der Singerstraße festnehmen. Ein Passant hatte gegen 21.30 Uhr laute Geräusche auf einem Parkplatz sowie einen Mann entdeckt, der sich anscheinend an einem Fahrzeug zu schaffen machte. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Verdächtige vergeblich zu flüchten. An dem Auto wurden eine zerstörte Seitenscheibe sowie Hebelspuren und ein beschädigtes Türschloss festgestellt, aber offenbar ist nichts entwendet worden. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.