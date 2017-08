Bei Überfall verletzt

Friedrichshain.

Mit mehreren Messerstichen in den Oberschenkel musste ein britischer Tourist am 26. August ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige war mit zwei gleichaltrigen Berlin-Besuchern gegen 6.10 Uhr vor einer Discothek an der Warschauer Straße zunächst von einem Unbekannten angesprochen worden. Der tanzte danach einen der Briten an und zog ihm dabei das Handy aus der Tasche. Der Bestohlene bemerkte den Raub und versuchte, das Mobiltelefon wieder an sich zu reißen. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge etwa acht weitere Männer hinzu kamen, die das Trio schlugen und traten. Einer von ihnen zog ein Messer und versuchte zunächst, einem der Touristen in den Rücken zu stechen. Als das misslang, zielte er auf den Oberschenkel eines weiteren Opfers. Danach flüchtete die Tätergruppe.