Friedrichshain.

Beim Versuch in ein Bürogebäude in der Gürtelstraße einzubrechen, hat ein Mann am Montag, 19. September, Alarm ausgelöst. Nach Polizeiangaben wollte der Verdächtige gegen 0.50 Uhr über die Außentreppe an die Terrassentüren des Hauses gelangen. Der Alarm ging bei einer Sicherheitsfirma ein, deren Mitarbeiter wiederum die Polizisten verständigten. Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen den 24-Jährigen noch auf der Feuertreppe fest.