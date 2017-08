Kriminelle gefasst

Kreuzberg.

Zivilpolizisten haben am Samstagabend zwei mutmaßliche Kriminelle festgenommen. Am Kottbusser Tor beobachten die Beamten zunächst zwei Männer bei einem Verkaufsgespräch. Einer der beiden bot ein gestohlenes Fahrrad zum Verkauf an. Der andere wollte dies augenscheinlich mit seinem Vorrat an Betäubungsmitteln bezahlen. Die Beamten überprüften das Duo, stellten Drogen und einen Bolzenschneider sicher. Der Fahrraddieb wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder freigelassen. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde in das Fachkommissariat eingeliefert.