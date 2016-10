Polizei markiert Fahrräder

Berlin: Frankfurter Tor |

Friedrichshain. Die Polizei bietet am Dienstag, 25. Oktober, am Frankfurter Tor eine Fahrradkennzeichnung an. Zwischen 7 und 10 Uhr können Angaben zum Zweirad sowie Daten des Halters in einem Verzeichnis gespeichert werden. Damit steigt die Chance, dass sich das Fahrzeug nach einem Diebstahl oder Verlust wiederfinden lässt. Für die Kennzeichnung ist der Pass oder Personalausweis nötig. Minderjährige sollten von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, müssen aber zumindest eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern vorlegen können. tf