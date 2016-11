Berlin: Ringcenter |

Friedrichshain. Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, haben Einbrecher wieder Hochkonjunktur. Wie man sich und sein Eigentum schützt, erklären Spezialisten der Berliner Polizei am Donnerstag, 17. November, im Ringcenter, Frankfurter Allee 11. Von 14 bis 18 Uhr beantworten sie alle Fragen rund um das Thema Einbruchschutz. Außerdem sind sie mit mehreren uniformierten Teams in Friedrichshain unterwegs und bieten eine „Vor-Ort-Beratung“ an. go