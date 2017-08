Berlin: Anleger Mercedes Benz-Arena |

Friedrichshain. Am 2. und 3. September finden rund um den Bootsanleger der Mercedes Benz-Arena an der Mühlenstraße die diesjährigen East Side Music Days statt. Angekündigt zu dem Straßenfestival sind 80 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Sie treten am Sonnabend zwischen 14 und 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird von der Anschutz Entertainment Group organisiert. tf