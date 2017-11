"Adam sucht Eva": Martin Kesici flippt heute aus!

BERLIN - Dieter Bohlen-Fan Michael ist verknallt in die Berlinerin Elisa. Die widerrum erwidert die Gefühle bei "Adam sucht Eva" für ihn aber nicht. Martin Kesici platzt bei dieser Gefühlsduselei heute Abend endgültig der Kragen. Die Nackten aus der Hauptstadt bringen es zu einem filmreifen Eklat bei RTL!

Martin hat nie an Elisa und Michael geglaubt

Soll mal einer sagen, wir Berliner machen keine Stimmung. Für alle die, die "Adam sucht Eva" für Trash mit zuviel Haut halten, können beruhigt einschalten. Denn Brüste und Intimzonen stehen ab heute nicht mehr im Mittelpunkt der Singleshow. Der nackte Wahnsinn gerät wegen Eifersucht und verletzten Gefühlen außer Kontrolle. Versicherungskauffrau Elisa hat es Michael angetan. Die 29-Jährige konnte bisher auch ganz gut mit dem Saarländer unken, besonders zu Sex-Themen.Doch Michael fühlt mehr für die Hauptstadt-Schönheit. Weil Eli (Spitzname von Elisa) aber diese intensiveren Gefühle nicht erwidern kann, wird der 23-Jährige zunehmend ungehaltener. Martin Kisici habe ohnehin den beiden nie eine Chance eingeräumt. "Der Junge verrennt sich da in was. Dit wird niemals was zwischen den beeden." Wo der Martin Recht hat. Nun aber werden wir heute Abend sehen, wie sich Michael so gekränkt fühlt und Elisa angeht. Bei einem Gespräch, wo auch Melody dazwischen gerät, wird er aggressiv und pöbelt. Zuviel für den Berliner Rocker Martin. Er knöpft sich den Bohlen-Fan vor und es kommt zu einem Eklat auf der "Insel der Versuchung". Und wenn Martin sauer wird, sollte man ihm nicht in die Quere kommen...