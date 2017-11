"Adam sucht Eva": Sind Martin Kesici und Elisa ein Paar?

BERLIN - RTL will heute bei "Adam sucht Eva" die Bombe platzen lassen. Hat sich nun der Berliner Sänger Martin Kesici die 29-jährige Versicherungskauffrau aus der Hauptstadt gekrallt? Mit Elisa verbrachte unser 44-jähriger Rocker eine Nacht auf der Liebesinsel.

Andeutung: Will Martin Kinder von Elisa?

Melody und Marius leiden unter Abstinenz

Bevor wir zum Kinderwunsch - das auch noch - von Herrn Kesici kommen, mal was total Irres: Da fliegen zwei Berliner, die nur 20 Minuten mit der U-Bahn voneinander entfernt wohnen, extra auf eine Insel. Martin Kesici und Elisa liefen sich erst auf dem Tikehau Atoll in der Südsee über den Weg. Statt mit der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe), flogen die beiden Singles gen Französisch-Polynesien, etwa 22 Flugstunden von der Hauptstadt entfernt.Nun zum romantischen Teil. Da saß Martin am Mittwochabend auf der Liebesinsel und gestand Elisa, dass er sich endlich Kinder wünsche. Darauf sagte Elisa: "Naja, da müsstest du dir vielleicht eine jüngere Frau suchen." Kesici erwiderte auf diese Bemerkung unmissverständlich: "Ick bin doch grad dabei." So machte Martin halt Elisa den Hof. Beide kuschelten die Nacht im Bett und lagen sich auch am Morgen noch im Wasser in den Armen. Heute Abend wollen "Adam und Eva" aus Berlin bekannt geben, ob da noch mehr laufen wird. Alles andere als ein "Ja" wäre inakzeptabel.Unterdessen litt Melody Haase auf der "Insel der Versuchung". Die 23-Jährige aus Berlin-Tempelhof hat sich in Marius Hoppe verguckt. Der 24-Jährige ist ein erfolgreicher Kitesurfer, hat Haare wie aus der Shampoo-Werbung und wohnt seit gut sieben Jahren auf Teneriffa. Beide schliefen auf einer Matratze und Melody musste sich die Decke über den Kopf ziehen, weil Marius' Körper wie von einem Andonis die Berlinerin ganz wuschig machte. Heute Abend könne sich Melody nach einer Nacht Abstinenz nicht mehr beherrschen. Marius sei da auch nicht abgeneigt - und grinste über beide Ohren. Also, liebe Liebenden: Alle wieder pünktlich angetreten zur Nackedei-Show!(Beginn 23.15 Uhr).