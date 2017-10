"Adam sucht Eva": Viele Nackedeis aus Berlin dabei!

BERLIN / KÖLN - Das gab es bisher noch nie bei "Adam sucht Eva"! Gleich vier Kandidaten aus der Hauptstadt ziehen bei der RTL-Kuppelshow blank. Zur 23-jährigen Melody gesellen sich noch zwei Musiker und eine Versicherungsexpertin aus Berlin. Alle suchen einen Partner fürs Leben - ganz ohne Bekleidung!

Melody reist mit Designer-Vagina

Nacktshow ist bereits abgedreht

Nicht böse sein, liebe Melody. Aber bei RTL ist jeder prominent, der schon mal im Bild irgendeiner Show des Kölner Senders war. Wir stellen dich deshalb mal vor. Melody Haase ist 23 Jahre und Sängerin aus Berlin. Die "Prominente" ist seit November 2016 Single und bekannt aus Staffel 11 von "Deutschland sucht den Superstar", wo sie es bis in die erste Live-Challenge-Show schaffte. Melody habe immerhin am letzten Freitag ihre neue Single "Calvins" rausgebracht und arbeite gar an einem Album.Kurz vor den Dreharbeiten zu "Adam sucht Eva" soll sich Melody, die mit vollem Namen Larissa Joyce Melody heißt, neben weiteren OPs einer ganz besonderen Schönheits-OP laut RTL unterzogen haben: Nach eigener Aussage hat die Berlinerin sich eine "Designer-Vagina" machen lassen, wodurch ihre Schamlippen nun perfekter aussehen sollen. Bei soviel Trash, kommt da Elisa genau richtig. Die 29-Jährige ist Versicherungsmitarbeiterin aus Berlin und Single seit gut sechs Jahren. Außerdem werden noch zwei Musiker aus der Hauptstadt erwartet - mehr oder weniger prominent."Adam sucht Eva" wurde bereits ab Juni 2017 zum vierten Mal auf dem Tikehau Atoll in der Südsee (Französisch-Polynesien) veranstaltet und ist bereits abgedreht. Die tägliche Singleshow startet am 11. November bei RTL.