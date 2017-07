Am 25. August ist WeltTofuTag - ein familien-, tier- und umweltfreundliches Fest!

Tofu ist in aller Munde - wir laden ALLE herzlich ein zum bunten Sommerfest mit leckeren und gesunden Spezialitäten (Tofu-Burger und Bio-Räuchertofu aus regionalen Tofu-Manufakturen, kreative Eissorten, leckere Cupcakes uvm.), Büchertisch, Hüpfburg, kostenlose Filmvorführung "Live and let Live", Infos über bioveganen Anbau und das 1000 Gärten Projekt, ...

Der WeltTofuTag ist ein fröhliches, friedliches Fest für große und kleine Menschen, die an Tierschutz und Nachhaltigkeit interessiert sind, und bei dem der Spaß definitiv nicht zu kurz kommt!

Unter den vielen spannenden Ständen stellt sich auch einvor. Und die Besucher können wiederverwendbare Gemüsebeutel gewinnen und erfahren, wo man in Berlin unverpackt einkauft.Einegibt es nämlich auch mit hochwertigen Preisen. Von Tofu-Paketen über Taschen, Bio-T-Shirts über Gutscheine und tierversuchsfreie Kosmetik ist für jeden etwas dabei. Die Kinder können sich kostenlos schminken lassen oder Buttons pressen.Musikalisch werden Sie von der von den hervorragenden Künstlernundbis zum Abend bestens unterhalten, während VeggieRadio den Tag moderiert.Merken Sie sich diesen Termin: Der WeltTofuTag findet amstatt.Über freiwillige Spenden (ab 5 € plus Geschenk) zur Finanzierung des Festes freuen wir uns sehr: www.startnext.com/WeltTofuTag Das ganze Programm:Facebook:Teilnehmen und teilen:Die Veranstalter: