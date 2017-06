Ariana Grande Benefizkonzert: rbb Fernsehen überträgt live!

BERLIN / POTSDAM / MANCHESTER - Am Pfingstsonntag werden zahlreiche Künstler den Opfern des Selbstmordanschlags in Manchester vom 22. Mai gedenken. Sängerin Ariana Grande hat zu dem Benefizkonzert geladen. Beim letzten Konzert des US-Stars starben mindestens 23 Fans. Während zahlreiche ARD-Anstalten den Auftritt der 23-Jährigen im Radio übertragen, zeigt der rbb die Veranstaltung am 4. Juni zusätzlich live im TV.

Diese ARD-Sender übertragen live im Radio

Von "C" wie Cold Play bis "T" wie Take That

Dabei ändert das rbb Fernsehen direkt im Anschluss an die "Tagesschau" sein Programm. Wie das Medienmagazin dwdl.de berichtete, wird die Übertragung im TV von Sonja Koppitz moderiert. Chris Guse (Bild 2) wird auf Radio Fritz die Übertragung im rbb Hörfunk begleiten.Andere ARD-Anstalten übertragen die Sendung ebenfalls im Radio. So wird der WDR bei seiner Jugendwelle 1LIVE nach Manchester schalten. Der in Norddeutschland beliebte Sender NDR2 wird ab 20 Uhr etwa drei Stunden lang vom Ariana Grande-Konzert senden.Bei dem Benefizkonzert haben sich neben Ariana Grande, die das Konzert initiierte, die Band Cold Play, Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cirus, Take That, Robbie Williams sowie Usher und die Black Eyed Peas angekündigt. Laut dwdl.de gehen die Erlöse der Veranstaltung an einen Nothilfefond.