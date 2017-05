Ariana Grande sagt Konzert in Deutschland ab!

BERLIN / MANCHASTER / LOS ANGELES: Die Sängerin Ariana Grande unterbricht ihre "Dangerous Woman Tour". Damit reagiert die 23-Jährige auf den Terroranschlag in der Manchester Arena mit 22 Toten, darunter vielen minderjährigen Fans. Ihre Plattenfirma Universal Music sitzt in Berlin.

"Feiger und sinnloser Akt der Gewalt"



Konzert in Frankfurt am Main fällt aus

Am Montagabend (22. Mai) sprengte sich ein Selbstmordattentäter unmittelbar nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. Bei dem fürchterlichen Anschlag kamen 22 Menschen ums Leben, darunter viele Kinder und Jugendliche. Das jüngste Todesopfer war erst 8 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Explosion waren noch etwa 21.000 Menschen in der Konzerthalle."Aufgrund der tragischen Ereignisse in Manchester wird die 'Dangerous Woman Tour' mit Ariana Grande unterbrochen , bis wir die Situation besser einschätzen können und um den Opfern den angemessenen Respekt entgegen zu bringen", so das Management. Ariana Grande rufe außerdem dazu auf, die betroffenen Familien zu unterstützen. Das Management sprach von einem feigen und sinnlosen Akt der Gewalt.und die Konzerte abgesagt. Damit wird Ariana auch. Ob es einen Ausweichtermin in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Einezeigt hier noch einmal die ausdrucksstarken Facetten der jungen Künstlerin aus LA.