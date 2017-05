es ist ausgeplantscht

und es war einnmal.Umgeben von den Bezirken Berlin Mitte und Friedrichshain, zwischen der Weydemeyer und Lichtenberger Str., in Nähe vom heutigen Platz der Vereinten Nationen, innerhalb gepflegter Wohnbauten aus den 1970er Jahren gab es einnmal ein beliebtes Plantschbecken. Viele davon einmal in Berlin, vor-und sogar noch nach dem 2. Weltkrieg, längst mehr als heute!Eine großzügige Liegewiese, unter schattigen Bäumen, umrahmte das kleine Badeparadies für Kinder. Deren Eltern hatten den Überblick und konnten selbst, wie auch die Anwohner, die schnelle Erfrischung im Häusermeer nutzen. Inzwischen liegt der Bau seit langer Zeit längst auf dem Trockenen, solange schon, dass er vergessen scheint! Aus allen Fliesenfugen wächst Gras. Von Plantschen ist ganz zu schweigen, nicht einmal das Liegen auf der Wiese ist möglich. Das Gelände ist abgesperrt, umzäunt und seit Jahren eine mysteriöse Baustelle (!) Noch 2016 forderte eine Inititiative(?) die Instandsetzung. Erkennbar auf dem Foto eine notdürftige unbekannte Auskunft aus 2015: "Baumaßnahme bis voraussichtlich 2016"! Inzwischen ist das Gelände verwahrlost, wird notdürftig gesäubert und liegt brach. Ganz in der Nähe aber das schöne große Rathaus Mitte. Vielleicht schaut die "Amtshoheit" dort mal vorbei um diese Liegenschaft im Grünen, die wohl zu Mitte gehört, insbesonders die "Grünen", ich bitte darum, das wäre nur bürgernah, im Grünen!Ralf Rohrlach