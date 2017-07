Berlin: Samariterkirche |

Friedrichshain. Der Erich-Fried-Chor an der Kurt-Schwitters-Oberschule gibt am Sonnabend, 15. Juli, ein Konzert in der Samariterkirche, Am Samariterplatz. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden aber Spenden erbeten. Sie gehen an das Projekt "Peace of Land", einem Gemeinschaftsgarten mit Nachbarn und Geflüchteten einer nahen Unterkunft in Prenzlauer Berg. tf