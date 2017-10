Beatrice Egli erobert mit "Herz an" die Herzen!

BERLIN - Sie ist ganz oben im Schlagerolymp: Beatrice Egli feiert morgen nicht nur die TV Premiere ihrer brandneuen Single "Herz an". Die 29-Jährige arbeitet noch fieberhaft an ihrem weiteren Album. Was die Sängerin unseren Lesern zum Song unbedingt noch sagen möchte.

"Eine tanzbare Liebeserklärung"

Beatrice' ganz persönlicher Tipp

Vor über fünf Jahren gewann Beatrice Egli am 11. Mai 2013 die zehnte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Und jetzt Hand aufs Herz: Wie viele Superstars aus der RTL-Castingshow kennen Sie noch? Mal Sarah und Pietro Lombardi ausgenommen, die ohnehin mehr mit ihrem Trennungsschmerz mediale Aufmerksamkeit erreichen. Richtig, mir fällt auch kein DSDS-Gewinner ein. Nur Frau Egli.Die Schweizerin ist bereits vielfach Gold- und Platin-ausgezeichnete ECHO-Preisträgerin, moderierte TV-Shows im MDR und für die ARD und hat eine wachsende Fangemeinde. Immer noch. In diesem Sommer war es ein wenig ruhig um Beatrice geworden. Die 29-Jährige habe die Zeit für Arbeiten an ihrem kommenden Album genutzt. "Wohlfühlgarantie" soll im Frühjahr 2018 erscheinen. Ihr aktueller Song "Herz an" ist der erste Titel aus eben diesem Album. "Eine moderne, tanzbare Liebeserklärung an die Unbeschwertheit und die Freiheit", wie ihre Plattenfirma Universal Music in Friedrichshain schwärmt.Und die Kollegen haben recht. Beatrice berührt wieder einmal die Herzen. Egli hat noch einen ganz persönlicher Tipp zum Song: "Einfach mal auf sein Herz vertrauen! Die Augen schließen, die Gedanken schweifen lassen und alle Sorgen und Vorschriften für ein paar Momente vergessen." Na, wenn du das sagt. liebe Beatrice. Übrigens: Ihre brandneue Single "Herz an" wird Beatrice Egli morgen exklusiv beim "Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest" vorstellen. Einschalten!