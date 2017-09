Billie Eilish Konzert: Diese süße 15-Jährige müsst ihr hören!

BERLIN - Billie Eilish erobert den Popolymp! Mit "Watch" gelang der 15-Jährigen, die auch schon Filmmusik für Netflix-Serie lieferte, der Durchbruch. Die süße Amerikanerin kommt im November nach Friedrichshain und gibt dort ihr einziges Deutschland-Konzert. Versprochen: Das Mädel wird der Hammer!

Soundtrack für "Tote Mädchen lügen nicht"

Seht hier das aktuelle Video "Watch" von Billie Eilish:

Okay, Billie Eilish ist noch nicht jedem ein Begriff. Das wird sich aber spätestens im Spätherbst ändern. Bevor das junge Mädchen im November für ihr einziges Deutschland-Konzert nach Berlin kommt, legt die Kalifornierin zunächt ihre neue Single "Watch" und das dazugehörige Video vor. Der Clip läuft seit letzter Woche bei deutschen Sendern rauf und runter. Die Musik der 15-Jährigen ist eine Mischung aus Rap und Pop; ihre expliziten Tanzeinlagen in den Videos echte Kunstwerke. Dass Billie noch ein Teen ist, merkt man bei einigen Performances ganz und gar nicht. "Sooo hot und sexy", schwärmen da gleichaltrige Jungs auf Facebook.In den Staaten hat sich die hübsche Schülerin lange einen Namen gemacht. Für die kontroverse Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht", lieferte Billie die Filmmusik. Der Song "Bored" wurde in der Serie prominent platziert. Wie die BBC berichtete, wird Elish musikalisch schon jetzt "als eine der großen Pop-Hoffnungen gehandelt". Ihre Plattenfirma Universal Music ergänzt den beachtlichen Lebenslauf: Billie Eilish war als Kind ein Mitglied des Los Angeles "Children's Chorus" und schrieb dort auch ihre ersten eigenen Songs. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas und postete sie die Tracks auf "SoundCloud". Dort wurden die Lieder von Billie millionenfach angeklickt. Ihre Karriere begann.