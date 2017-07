Charli XCX "Boys": Beim neuen Video kamen keine Promis zu Schaden!

BERLIN / HAMBURG - Die Sängerin Charlotte Aitchison alias Charli XCX hat ihre brandneue Single "Boys" veröffentlicht. Beim neuen Musikvideo führte sie selbst Regie. Die 25-Jährige hat dafür zahlreiche prominente Männer für den Clip gewinnen können.

Charlie Puth und Diplo sind dabei

Boys-Video ist Charlis absoluter Favorit

Früher machte Charli XCX vor allem Indie-Musik. Schon lange ist aus der britischen Sängerin ein Weltstar geworden, bleibt in Europa aber am erfolgreichsten. Für "Boys" arbeitete Charlotte mit Jerker Hansson und Cass Lowe zusammen. Der Song ist die zweite offizielle Single von Charli XCX' kommendem dritten Album, das Anfang 2018 erscheinen soll.Auch die Idee zum offiziellen Musikvideo stammt von Charli XCX. Und das kann sich sehen lassen: Ein männlicher All-Star-Cast gibt sich in dem Clip die Ehre, darunter Charlie Puth, Stormzy, Mark Ronson, Diplo, Joe Jonas, will.i.am , Chromeo, Flume, JoeyBada$$, Kaytranada, Sage The Gemini , They., Ty Dollar Si$n, Wiz Khalifa und Vampire Weekend.Charli sagt über ihre Arbeit: "Von allen meinen bisherigen Musikvideos ist das zu 'Boys' mein absoluter Favorit. Ich möchte mich einfach nur bei allen beteiligten Boys dafür bedanken, dass sie meine Vision verstanden und mitgetragen haben und von dem Konzept begeistert waren." Da stellt sich nur die Frage: Wenn so viel männliche Prominenz am Set ist, klappte da die Arbeit mit den ganzen Jungs? "Es kamen keine Boys zu Schaden", versichert Charli mit einem Zwinkern.