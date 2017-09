Chrizz B. Reuer: DER WÜSTEN-DACKEL und andere wundersame Vorkommnisse.

Chrizz B. Reuer ist Kult - und ebenso seine Geschichten. Oftmals selbst erlebt, wie in seinen Reisebüchern ("Der Europa-Trip", "Der Welt-Trip") und den "Rock-Pop-Storys" ("Kurt Cobains kratzige Strickjacke"), entführen sie den Leser in authentisches Mit-Erleben und eine skurrile Gedankenwelt, die von heiter-abgründig bis nachdenklich reicht.



Zeit für eine Sammlung, die in einem Buch Highlights aus Chrizz B. Reuers Büchern Parade laufen lässt, angereichert mit unveröffentlichten Schätzen. Es geht u.a. um Erlebnisse in Amsterdam, Barcelona, Los Angeles und Tokyo. Aus Tokyo kommt ein jetzt aufgefundenes eigenes Tagebuch seiner kleinen Reise-Begleiterin, Frau Meckine... und in "Durch die Wüste und zurück" geht es immer wieder um einen mysteriösen Dackel, der Spuren hinterließ. Um tote Rock-Stars geht es in einer Verschwörungs-Geschichte, die auch den CIA und die NSA nicht auslässt.



Auf der ganz anderen, nachdenklichen Seite steht beispielweise die Erfahrung eines ganz normalen Gottesdienstes als skurriles Rock-Happening.



Neben gesammelten Highlights aus seinen Büchern gibt es unveröffentlichte Perlen und Bonus-Tracks aus dem Archiv ("Sonnen-Story", "Der Deutschland-Trip ('83, BRD)...)



Chrizz B. Reuer liest bereits zum vierten Mal im CAFÉ TASSO und seine Lesungen sind stets ein lebendiges Gesamt-Happening.