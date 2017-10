Club der Impronäre: Bambi meets Impro

Es wird koaliert in Deutschland. Daraus entstehen Koaltionen, die Brechreiz verursachen, keine Frage. Doch der Club der Impronäre und die Buddies von Bambi Beats setzen etwas dagegen: EINE SCHÖNE KOALITION. Alles beginnt mit Improvisationstheater vom Feinsten "Ein Fenster zum Hof". Eure Inspirationen lassen Geschichten entstehen, wie sie noch nie gespielt wurden. Riesig rund wird der Abend mit der ultimativen Party: Bambi Beats. Indie, Rock, Funk, Soul und ne verträgliche Portion Trash. In potenzierter Summe heißt das Mitmachen - erst entspannt sitzend, dann ausrastend tanzend. Das nennen wir Balance. See ya!

Karten für Ein Fenster zum Hof (8/erm.5 €) vorbestellen unter ticket@impronaere.de oder telefonisch 030 29000370

Eintritt für die Party frei