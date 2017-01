Das Fenster zum Hof

Berlin: Tik Nord |

In einer Großstadt, in der sich Nachbarn oftmals nur durch die Zustelltechnik des Paketboten begegnen, riskieren wir mit Euch zusammen Blicke durch die Fenster gegenüber. Wer ist eigentlich der Typ, der jeden Morgen wetterunabhängig mit freiem Oberkörper auf dem Balkon raucht? Wieso stapeln sich bei der Lady aus dem Zweiten die Weinflaschen auf dem Fenstersims? Und warum weint das Mädchen unterm Dach schon wieder? Have a look!

Karten (7/erm.4 €) vorbestellen unter ticket@impronaere.de oder telefonisch 030 29000370