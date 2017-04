Drei Mal Brahms an zwei Tagen

Friedrichshain.

Das Mandelring Quartett spielt bei drei Konzerten am 30. April und 1. Mai im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, alle Kammermusikwerke für Streicher von Johannes Brahms. Am Sonntag stehen um 19 Uhr die Streichquartette auf dem Programm. Bei den beiden Aufführungen einen Tag später um 16 und 19 Uhr folgen die Quintette und Sextette des Komponisten. Dazwischen gibt es um 18 Uhr ein Gespräch der Musiker mit Radialsystem-Gründer Folkert Uhde zur Veröffentlichung ihrer aktuellen Brahms-CD. Die Karten kosten pro Konzert 18, ermäßigt elf Euro, für die Veranstaltungen am Montag 24 beziehungsweise 14 Euro und für beide Tage 36 und 22 Euro. Mehr unter www.radialsystem.de