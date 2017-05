DSDS 2017 Alphonso Williams: Berliner Plattenfirma kündigt Album an!

BERLIN - Das ging ja fix. Kaum hat RTL bei "Deutschland sucht den Superstar" Alphonso zum Sieger gekürt, kündigte die Plattenfirma Universal Music wenige Stunden später schon das erste Debütalbum des 54-Jährigen an.

Der US-Soldat verliebte sich in Deutschland

Warum RTL Alphonso wieder zurückholen musste

"Mit dem Song 'What Becomes Of The Brokenhearted' – im Original von Jimmy Ruffin aus dem Jahre 1966 – präsentiert Alphonso Williams seine mitreißende Debütsingle", so Universal Music. Produziert wurde die Neuauflage des Songs nicht etwa von Dieter Bohlen, sondern Mathias Ramson & Brix. "Die Single und das kommende Debütalbum erscheinen in Kooperation mit RTL interactive Licensing sowie Fremantle Licensing Germany." Die Plattenfirma aus Berlin Friedrichshain verrät nicht, ob eigene Songs von Alphonso auf dem Album sind oder nur Coverversionen.Schon gewusst? Alphonso Williams war während seines US-Wehrdiensts im geteilten Deutschland stationiert. Bei Bremen fand er dann seine Liebe und hat sich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Schon als kleiner Junge soll der 54-Jährige musikalisch gewesen sein und habe sehr früh seine große Leidenschaft für Gospel, Soul und Pop-Musik entdeckt.Williams wurde nach dem Recall in Dubai zunächst aus der TV-Show geworfen. Das führte zu massenhaften Protesten in den sozialen Netzwerken. Medien warfen RTL zudem vor, nicht transparent genug den Rauswurf begründet zu haben. Denn in der ersten Liveshow verlor der Sender kein Wort darüber, warum plötzlich drei Kandidaten einschließlich Alphonso fehlten, obwohl es eine Woche zuvor noch anders angekündigt wurde. RTL führte wenige Tage später eine Online-Abstimmung ein. Mit 91 Prozent der User-Stimmen bekam Alphonso Williams die DSDS-Wildcard, zog schließlich ins Finale ein und gewann gestern die 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"