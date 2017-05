DSDS 2017 Finale: Maria und Alphonso beim Streaming schon Sieger!

BERLIN / KÖLN - Heute Abend ist das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar". Nach den Veröffentlichungen der Siegersongs, liegen laut den Streamingdiensten Maria Voskania und Alphonso Williams vorn. Der Gewinner kommt bei Universal Music in Berlin Friedrichshain unter Vertrag.

Ungewöhnlich ruhiger Song von Alphonso



Maria Voskania führt bei Deezer und Co.

Sieger unterschreibt bei Universal Music

Da RTL und die Berliner Plattenfirma die Siegersongs, also jene Titel mit dem der Gewinner von DSDS 2017 durchstarten soll, schon veröffentlichte, kann man bereits eine Tendenz erkennen. Beim Streamingdienst Deezer (Stand: 6. Mai, 0:30 Uhr) erreichte Alexander Jahnke (30) nur eine maue Zahl an Fans. Sein Song "Halt alle Uhren an" hat wohl nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Klingt gar kurzweilig wie ein Max Giesinger Titel. Überrascht kaum. Leider.Duygu Goenel (23) wird mit Sicherheit ihre Landsleute begeistern können. Gemessen an den Likes auf Spotify und Deezer ist die Ballade "Passenger" aber noch weit abgeschieden. Alphonso Williams überzeugt da schon eher mit einigen Dutzend Fans. Sein Titel "What Becomes Of The Broken Hearted" ist jedoch ein ruhiger Song. Das ist ungewohnt. Vor allem, weil Alphonso sonst richtig Party auf der Bühne macht. Mit dem Song geht das kaum. Allerdings hat der 54-Jährige eine Riesen-Fangemeinde.Klar in Führung - zumindest bei den Streamindiensten - ist Maria Voskania. Die 29-jährige Studentin hat sogar schon drei Alben bei Deezer und Spotify anzubieten. Kein Wunder, die Sängerin aus Würzburg gehört zum Background von Helene Fischer und ist schon mehrere Jahre im Geschäft. Ihr Finalsong "Magie" ist ein echter Ohrwurm. Der Popschlager-Song kann locker in Discotheken gespielt werden. Wenn das nicht mal die Siegerin wird.Letztlich wählen aber die RTL-Zuschauer den Superstar 2017 per Telefon- und SMS-Voting. Dem Sieger winken 500.000 Euro und ein Plattenvertrag bei Universal Music an der Warschauer Straße in Berlin Friedrichshain Weitere Information zur Sendung und den Kandidaten in einem RTL-Special HIER