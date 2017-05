DSDS 2017 Finale: RTL holt Vorjahressieger Prince Damien zurück!

RTL feiert an diesem Samstag das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar". Der Sieger kommt unter Vertrag bei einem Berliner Plattenlabel. Verwirrend: Neben den vier Finalisten holt man den Gewinner der Staffel 2016 zurück. Prince Damien will's noch mal wissen.

Superstar kommt in Friedrichshain unter Vertrag

Neue Staffel wohl sehr wahrscheinlich

Hier alle Songs, die die Finalisten singen:

Denn der Vorjahressieger darf erneut seinen Song "Glücksmoment" performen. Quasi als Special-Gast. Böse Zungen würden sagen: Von dem Prince hat man eh nix mehr gehört. So ganz stimmt das nicht. Öffentlich-rechtliche Sender spielen sein Lied "Glücksmoment" immer noch. Bei Antenne Brandenburg lief er erst vergangene Woche.Nun aber weiter zu unseren Newcomern. Die vier Finalisten Alexander Jahnke (30), Alphonso Williams (54), Duygu Goenel und Maria Voskania (29) treten gegeneinander an. Nach 12 Castingshows, 5 Recall-Sendungen und vier Mottoshows muss ein Gewinner gekührt werden. Dem Sieger winken neben 500.000 Euro ein Plattenvertrag bei Universal Music, die in Berlin Friedrichshain an der Warschauer Straße sitzen und schon viele Künstler groß gemacht haben.Trotz sinkender Quoten und einem eher mauen Gesamtmarktanteil von zuletzt 10,3 Prozent, wird RTL wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit an seiner Castingshow festhalten. Auch wenn die Einschaltquoten vom Recall und den Mottoshows im Sinkflug waren, bleiben die Castings nach wie vor ein Quotenrenner und sicherten RTL auch in der aktuellen Staffel häufig den Tagessieg.Einzelsong: Stop! In The Name Of Love von The Isley BrothersStaffelhighlight: Disco Inferno von The TrammpsFinalsong: What Becomes Of The Broken HeartedEinzelsong: Irgendwann von Beatrice EgliStaffelhighlight: Unser Tag von Helene FischerFinalsong: MagieEinzelsong: Ghost von Ella HendersonStaffelhighlight: Get Here von Oleta AdamsFinalsong: PassengerEinzelsong: Geboren um zu leben von UnheiligStaffelhighlight: Gewinner von CluesoFinalsong: Halt alle Uhren anQuelle: RTL PressestelleHier noch einmal der Song, den Prince Damien am Samstag live bei RTL singen wird:Weitere Informationen zu den Kandidaten und der Show finden Sie HIER