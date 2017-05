DSDS 2017 Sieger: Alphonso, hier ist Dein Plattenvertrag!

BERLIN / KÖLN - RTL hat in der Nacht zum Sonntag den Sieger live bei "Deutschland sucht den Superstar" gekürt. Der Lagerarbeiter Alphonso Williams kriegt eine halbe Million und einen Plattenvertrag bei Universal Music in Berlin. Ob dem 54-Jährigen eine große Karriere bevorsteht?

In Berlin liegt der Plattenvertrag schon bereit

Als Juror H.P. Baxxter meinte, die Siegersongs passen wie die Faust auf's Auge bei den Kandidaten, war das schon ungewöhnlich. Denn H.P. schloss damit auch Alphonso mit seiner "schönen Ballade" (Zitat) ein. "What Becomes Of The Broken Hearted" war deshalb etwas befremdlich, weil wir Alphonso bisher immer als Entertainer auf der Bühne erlebten. Bei seinem Siegersong war er ein ganz anderer. Das ist aber Geschmacksache. Die Zuschauer haben entschieden.Der mehr als zwei Meter große Sänger hat die Zuschauer für sich erobert, die 0,49 Euro pro Votingstimme bereit waren zu zahlen. Die Anrufer kürten den 54-Jährigen aus Wiefelstede bei Oldenburg zum diesjährigen DSDS-Gewinner. Williams wird beim Berliner Plattenkonzern Universal Music unter Vertrag kommen. Hier in der Hauptstadt liegt sein Vertrag bereits fix und fertig zur Unterschrift vor. Was er daraus machen kann, abwarten. Seine Konkurrenten Alexander Jahnke (30), Duygu Goenel (23) und Maria Voskania (29) können durchaus auch auf ein Engagement hoffen, waren ihre Titel ebenfalls ein Publikumsrenner und laufen bei den Streamingdiensten inzwischen erfolgreich an.