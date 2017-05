Dua Lipa: Die schönste Popsängerin will nach Berlin!

BERLIN - Sie modelte, um Geld zu verdienen. Aber der Traum von Dua Lipa war schon immer die Musik. Autor Marcel Adler erlebte die heute 21-Jährige vor zwei Jahren live und ist von der Sängerin aus London begeistert. Nun kommt der schönste Popstar nach Berlin. Als Vorgeschmack gibt's am 2. Juni das selbstbetiteltene Debütalbum.

Mit 15 ging Dua allein in die weite Modewelt

Management von Lana Del Rey entdeckte Dua

"Be The One"-Video bekam Zugabe

Hier ist Dua Lipa in Deutschland zu treffen

Hach, warum dauert das so lange? Meine Karte für das Astra ist gesichert. Dua Lipa ist dort erst am 25. Oktober anlässlich ihrer The Self-Titled Tour. Endlich kommt sie in die Hauptstadt. Vor zwei Jahren war ich bei einem ihrer Auftritte und konnte mehr aus ihrem Leben erfahren. Dua hat ihre Wurzeln in Priština im Kosovo. Dort leben ihre Eltern. Ihre Vorbilder sind heute noch David Bowie und Bob Dylan. Denkt man gar nicht, wenn man sie so modisch und eitel in ihren Musikclips sieht.Dua ist kein Modepüppchen und schon gar nicht etepetete. Lipa liebte halt schon als Teenager die Welt von Schönheit und Glamour. Die Mode für ihre Videos sucht sie sich selbst aus und lässt gleich noch die Komparsen einkleiden. Lipa hat Geschmack in der Kleidung. Und Musik im Blut. Durch ihren Vater kam sie sehr früh mit dieser in Kontakt, war bei Konzerten und Auftritten dabei. Als Kind lebte sie in London, weil ihr Vater damals dort viele Engagements hatte. Dann sollte Dua als Teenager zurück in den Kosovo. Lipa hielt das nicht lange aus. Mit 15 Jahren verließ Dua das Elternhaus deshalb auf eigene Faust und ging zurück nach London. Allein.In der britischen Hauptstadt fing Dua an zu modeln und besuchte die angesehene Schule "Sylvia Young Theatre School" in Londons West End. Als das Management von Lana Del Rey auf die schöne Lipa aufmerksam wurde, war das der Einstieg ins Musikbusiness. Nur wenige Jahre später hat sich Dua Lipa einen großen Namen gemacht. Es regnete Preise: "European Border Breakers Awards (EBBA)", "Public Choice Award", sowie dem "Best Newcomer of the Year Award". Nur eine kleine Auswahl.Bevor am 2. Juni endlich Dua Lipas Debüt erscheint, veröffentlichte die 21-Jährige kürzlich ihre neueste Singleauskopplung "Lost In Your Light". Auch die schoss durch die Decke. 3,4 Millionen verkaufte Singles. Es ist wieder ein Erfolg, so wie ihr erster großer Chartstürmer "Be The One". Der Musikclip zu diesem Titel war so erfolgreich, dass die Plattenfirma ein halbes Jahr später eine zweite Version spendierte. Diese zeigen wir euch hier im Video. Das zweite Musikvideo zu "Be The One" läuft vor allem auf britischen Musiksendern wie MTV Hits und MTV Dance.Wie bereits erwähnt, kommt Dua Lipa nach Deutschland. Für ihre "The Self-Titled Tour" sind folgende Liveauftritte geplant:19.10.17 München, Backstage Werk20.10.17 Frankfurt, Batschkapp24.10.17 Köln, Live Music Hall27.10.17 Hamburg, Docks